Бросали камни: конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Фото: sputnik.kg

Один человек погиб, несколько ранены в результате конфликта на границе Кыргыстана и Таджикистана, вызванного спором из-за строительства дороги в юго-западной части Баткенской области Кыргызстана. Об этом заявили власти обеих стран, сообщает Reuters.

По данным издания, столкновения начались в среду после того, как киргизские рабочие попытались возобновить строительство дороги, которая пересекает анклав Ворух, где проживает около 30000 этнических таджиков в Ферганской долине.

Реклама

"Десятки мужчин со стороны Кыргызстана и со стороны Таджикистана начали швырять камни друг в друга, в результате несколько человек были ранены. Позже столкновения обострились", - отмечается в сообщении.

В сообщении властей Таджикистана говорится, что один человек был застрелен.

"Один человек был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении представителей власти Кыргызстана.

Пограничники двух стран вмешались в ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

"Ситуация в настоящее время спокойная, находится под контролем пограничников обеих стран", - говорится в сообщении пресс-службы управления погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Для стабилизации обстановки в городе Исфара в Таджикистане начались переговоры между властями двух стран.

"Пока делимитация не завершена есть спорные моменты. Этот вопрос разом невозможно решить. Специалисты работают", - сказал депутат правящей партии Киргизии Иса Омуркулов.

2 марта 2019 года возобновились бои на границе Индии и Пакистана на спорной территории в Кашмире.