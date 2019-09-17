Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боестолкновение произошло на границе Таджикистана и Киргизстана

Боестолкновение произошло на границе Таджикистана и Киргизстана - Фото
Киргизские солдаты (Фото: EPA)
17.09.2019, 09:34

В результате столкновения один киргизский пограничник погиб, с обеих сторон - десять раненых

Бой, в ходе которого погиб киргизский пограничник, произошел в понедельник на границе Таджикистана и Киргизстана. Об этом сообщает DW.

Кроме погибшего, десять человек было ранено. Инцидент произошел в районе киргизского села Максат. По сообщениям, со стороны Таджикистана велся минометный огонь, обе стороны сообщают об огнестрельных ранениях своих пограничников.

Стороны обвиняют друг друга в строительстве на неописанном участке границы. Как сообщает DW, протяженность границы между двумя странами составляет более 970 км, однако из них описаны немногим менее 600.

Читайте также: Демократия по-Киргизски: что и почему происходит в стране

Напишите нам
бой Киргизстан таджикистан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 