Боестолкновение произошло на границе Таджикистана и Киргизстана

Киргизские солдаты (Фото: EPA)

Бой, в ходе которого погиб киргизский пограничник, произошел в понедельник на границе Таджикистана и Киргизстана. Об этом сообщает DW.

Кроме погибшего, десять человек было ранено. Инцидент произошел в районе киргизского села Максат. По сообщениям, со стороны Таджикистана велся минометный огонь, обе стороны сообщают об огнестрельных ранениях своих пограничников.

Стороны обвиняют друг друга в строительстве на неописанном участке границы. Как сообщает DW, протяженность границы между двумя странами составляет более 970 км, однако из них описаны немногим менее 600.

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