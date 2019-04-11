На границу с Мексикой нужно направить больше военных - Трамп

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости усиления военного присутствия на южной границе, объяснив это тем, что "слишком много опасных людей незаконно проникают в Соединенные Штаты". Об этом сообщает Голос Америки.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан сказал журналистам, что он обсуждал вопрос усиления военного присутствия на границе с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

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Трамп, который посетил Техас, обвинил в обострении кризиса на южной границе власти четырех стран: Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Президент заявил, что "эти страны присылают бандитов".

"Они (могут) убить вас, забрать ваш грузовик... и ограбить ваш дом. Кто, черт побери, может так жить?" – сказал президент во время встречи с местными республиканцами и крупными землевладельцами в Сан-Антонио.

Трамп одобрительно отозвался о мексиканцах. По его словам, "люди из Мексики приезжают, помогают в сельском хозяйстве и уезжают, без всяких проблем".

5 апреля 2019 года Трамп передумал насчет безотлагательного закрытия границы с Мексикой для остановки потоков нелегалов и наркотиков в США.