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11.04.2019, 08:36

На границу с Мексикой нужно направить больше военных - Трамп

На границу с Мексикой нужно направить больше военных - Трамп - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США обвинил в обострении кризиса на южной границе власти четырех стран

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости усиления военного присутствия на южной границе, объяснив это тем, что "слишком много опасных людей незаконно проникают в Соединенные Штаты". Об этом сообщает Голос Америки.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахан сказал журналистам, что он обсуждал вопрос усиления военного присутствия на границе с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

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Трамп, который посетил Техас, обвинил в обострении кризиса на южной границе власти четырех стран: Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Президент заявил, что "эти страны присылают бандитов".

"Они (могут) убить вас, забрать ваш грузовик... и ограбить ваш дом. Кто, черт побери, может так жить?" – сказал президент во время встречи с местными республиканцами и крупными землевладельцами в Сан-Антонио.

Трамп одобрительно отозвался о мексиканцах. По его словам, "люди из Мексики приезжают, помогают в сельском хозяйстве и уезжают, без всяких проблем".

5 апреля 2019 года Трамп передумал насчет безотлагательного закрытия границы с Мексикой для остановки потоков нелегалов и наркотиков в США. 

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Теги: Мексика, граница, дональд трамп, военные
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