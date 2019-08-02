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На Индонезию идет цунами: в опасности 1,3 млн человек - видео

На Индонезию идет цунами: в опасности 1,3 млн человек - видео - Фото
Фото: скриншот Геологической службы США
02.08.2019, 17:03

Волна может ударить по побережью Явы и Суматры

Индонезийские власти призвали людей, живущих недалеко от побережья, немедленно эвакуироваться на возвышенность из-за приближения цунами, вызванного землетрясением магнитудой в семь баллов. Об этом сообщает Reuters.

Индонезийское геофизическое агентство опубликовало предупреждение о цунами после землетрясения. Согласно данным Геологической службы США, толчки достигали магнитуды в 7 баллов и произошли на глубине 59 км в 227 км от города Телук Бетунг в на острове Ява. В регионе эпицентра землетрясения проживают 1,3 млн человек.

Толчки ощущались и в столице Индонезии Джакарте. Люди в панике выбегали из офисных зданий.

Видео: YouTube/San Gagoin

На данный момент о жертвах или разрушениях не сообщается.

Индонезия - крупнейший в мире архипелаг, подверженный высокой сейсмической активности из-за расположения на тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В 2004 году землетрясение магнитудой 9,1 вызвало цунами, тогда погибли около 230 тысяч человек в десятках стран.

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