На испытаниях в Турции авиабомба прошла через бетон: видео

Авиабомба МК-84 проходит через бетонную стену (скрин из видео)

В Турции прошли испытания отечественной авиационной бомбы MK-84. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Номинальный вес бомбы - 908 кг, но фактически в зависимости от модификации он может колебаться от 896 кг до 947 кг.

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Корпус МК-84 изготавливается из металла. Он заполнен 429 кг взрывчатого вещества тритонал.

Бомба способна пробить 380 мм металла или 3,3 метра бетона.

Отмечается, что на испытаниях бомбу разогнали до 1850 км/ч.

За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

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