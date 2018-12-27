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27.12.2018, 17:40

На испытаниях в Турции авиабомба прошла через бетон: видео

На испытаниях в Турции авиабомба прошла через бетон: видео - Фото
Авиабомба МК-84 проходит через бетонную стену (скрин из видео)

Авиабомба турецкого производства со скоростью звука пробила бетонную преграду толщиной один метр

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В Турции прошли испытания отечественной авиационной бомбы MK-84. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Номинальный вес бомбы - 908 кг, но фактически в зависимости от модификации он может колебаться от 896 кг до 947 кг.

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Корпус МК-84 изготавливается из металла. Он заполнен 429 кг взрывчатого вещества тритонал.

Бомба способна пробить 380 мм металла или 3,3 метра бетона.

Отмечается, что на испытаниях бомбу разогнали до 1850 км/ч.

За испытаниями наблюдал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

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Теги: армия Турции, Турция, испытания, впк, авиабомба МК-84
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