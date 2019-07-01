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01.07.2019, 15:51

На Кипре взорвалась прилетевшая из Сирии российская ракета - СМИ

На Кипре взорвалась прилетевшая из Сирии российская ракета - СМИ - Фото
Фото: twitter.com/SyriaWarReports

Взрыв в воздухе (объект не достиг земли) произошел в районе Ташкент примерно в 20 км на северо-восток от Никосии. Никто не пострадал.

Сегодня утром в небе на севере острова Кипр взорвался неопознанный объект. Возможно, это была отклонившаяся от курса боевая ракета российского производства, пишет Reuters со ссылкой на СМИ "Турецкой республики Северного Кипра".

Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли ракетный удар по пригороду Дамаска: Иерусалим практически всегда утверждает, что бомбит позиции иранских военных в Сирии.

Местная "администрация ТРСК" предположила, что инцидент - отголосок этих боевых действий на Ближнем Востоке: Кипр находится относительно недалеко от Сирии - примерно 250 км.

Там считают, что взорвавшийся объект - ракета российского производства от комплекса С-200, который используется в сирийской системе ПВО. Вероятно, она отклонилась от курса из-за радиопомех с израильских самолетов. Ее максимальная дальность - более 400 км.

"Жители сообщили СМИ, что увидели яркий свет в небе, после чего за несколько миль раздались три громких взрыва, которые многие сначала посчитали авиакатастрофой", - пишет Reuters.

В 1974 году на Кипр под предлогом "восстановления конституционной власти" (произошел греческий переворот) вторглись турецкие войска, оккупировав часть территории. С той поры на острове находится Республика Кипр и никем, кроме Анкары, не признанная "Турецкая Республика Северного Кипра".

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Теги: Северный Кипр, Сирия, кипр, с-200
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