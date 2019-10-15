На "марсианском" и "лунном" грунте вырастили растения: фото

Марс (фото — пресс-служба NASA)

В Нидерландах ученые из Вагенингенского университета засеяли образцы модельного грунта Марса и Луны, разработанные в NASA, десятью различными сельскохозяйственными культурами. Об этом сообщает Open Agriculture.

Исследователи посадили кресс-салат, рукколу, томаты, редьку, рожь, киноа, шнитт-лук, шпинат, горох и лук-порей. Такие же культуры для контроля были высажены на земной грунт. Все растения, кроме шпината, хорошо росли на модельных грунтах и давали съедобные части.

Количество биомассы на имитации марсианской почвы было сопоставимо с биомассой, которую дал земной грунт. Показатели на имитации лунного реголита отказались меньшими, однако ученые признали их хорошими.

Модельные грунты предварительно обогатили органическими добавками, чтобы воспроизвести почву, на которой уже выращивались какие-то культуры.

Читайте также: В космосе удалось "вырастить" мясо: видео