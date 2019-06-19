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19.06.2019, 19:36

На одном из островов Норвегии решили отменить время

На одном из островов Норвегии решили отменить время - Фото
Фото: nordnorge.com

На это острове ночь длится около 60 дней подряд, все остальное время - день

Власти норвежского острова Соммарёй, где полярная ночь длится с 18 мая по 26 июля, в все остальное время года - полярный день, решили избавиться концепции времени, позволив местным жителям делать "то, что они хотят, если они захотят". Об этом сообщает The Independent.

Жители "Летнего острова" (так переводится название с норвежского) в западной части коммуны Тромсё утверждают, что они не ощущают течение времени так, как большинство людей мира.

"У нас постоянно дневной свет, и мы живем в соответствии с этим, - говорит местный житель Кьелл Уве Хвединг, лидер кампании Зона, свободная от времени. - Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или стригут газоны, а подростки идут купаться".

Хвединг передал норвежским депутатам заявление с подписями других островитян, чтобы обсудить правовой статус отмены времени. Жители требуют ввести гибкий график в школах и на работе.

"Наша цель - обеспечить полную гибкость 24/7. Если вы хотите подстричь газон в 4:00 утра, тогда сделайте это", - объясняет активист.

На острове живут чуть более 300 человек, большинство заняты в сфере туризма или рыболовства.

8 января сообщалось, что трое канадских ученых из Института теоретической физики в Ватерлоо разработали теорию, по которой у нашей Вселенной может быть "зеркальный двойник" в параллельном мире. Их модель предполагает, что при Большом взрыве образовалось две "симметричные" вселенные: в той, где живем мы, время течет привычным для нас образом, а во второй оно потекло вспять с той же скоростью.

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Теги: норвегия, время
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