На острове Лесбос — ЧП. Тысячи мигрантов остались без крова после пожара в лагере: фото

Некоторые местные жители напали на мигрантов и не позволили им пройти через соседнюю деревню, когда они спасались от огня, пишет ВВС

Пожар уничтожил крупнейший в Греции лагерь для мигрантов, который называется Мориа и расположен на острове Лесбос. Полиция и местные жители оцепляют дороги, чтобы мигранты не попали в соседние города. Об этом сообщает ВВС.

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В лагере проживали почти 13 000 человек, что более чем в четыре раза превышает число, которое он может вместить официально. Около 70% беженцев - выходцы из Афганистана. Сейчас все они остались без крова — лагерь полностью уничтожен.

На прошлой неделе власти поместили лагерь на карантин после того, как у сомалийского мигранта обнаружили коронавирус. В настоящее время подтверждено 35 случаев.

Правительство Греции объявило четырехдневное чрезвычайное положение на Лесбосе.

Окончательных выводов о причинах возникновения пожара пока нет. По данным пожарной охраны, огонь вспыхнул более чем в трех местах в течение короткого времени. Там утверждают, что протестующие мигранты мешали пожарным тушить огонь.

Местные СМИ пишут, что пожар вспыхнул после того, как некоторые мигранты с семьями отказались переехать в изоляцию из-за коронавируса. Сами мигранты сказали BBC Persian, что огонь возник после столкновений между мигрантами и греческими войсками в лагере. Несколько человек обвинили в возгорании "крайне правых греков".

Как сообщает агентство, некоторые местные жители напали на мигрантов и не позволили им пройти через соседнюю деревню, когда они спасались от огня.

В УВКБ ООН призвали всех "проявлять сдержанность" и попросили жителей лагеря "ограничить свое передвижение и оставаться рядом с [местом], поскольку ищется временное укрытие".

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Вадим Ребрина

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