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Операция "Мигрант". МВД заявило о выявлении почти 700 нелегалов

Операция "Мигрант". МВД заявило о выявлении почти 700 нелегалов - Фото
Операция "Мигрант" (Фото: МВД)
21.11.2019, 18:58

В течение месяца силовики проверяли общественные места на наличие нелегальных мигрантов

Министерство внутренних дел отчиталось о проведении операции Мигрант на территории Киева и области, в ходе которой обнаружили сотни нарушителей правил пребывания в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Операцию проводили с 18 октября по 19 ноября. Все это время, рапортуют в МВД, проверялись рынки, общежития, ж/д и автовокзалы, общественные заведения с целью выявления предполагаемых нарушителей. Всего, по данным ведомства, их насчитали 695. В отношении 643 принято решение о принудительном возвращении, 52 - о выдворении. В 68 случаях было принято решение сократить срок пребывания в Украине.

Также сообщается о 1598 фактах привлечения к админответственности за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Сумма наложенных на них штрафов, по данным МВД, составила свыше 6 млн гривень, 4,8 млн уже оплачены.

В миграционной службе говорят, что Украина для мигрантов в основном является транзитным маршрутом в страны Евросоюза. Там же добавили, что за 10 месяцев 2019 года только в Киеве обнаружили свыше 2000 нелегалов, более 5000 человек были оштрафованы.

  • 28 октября Европейское статистическое управление Eurostat сообщило, что Украина лидирует по числу мигрантов в Евросоюзе. Большинство граждан, получивших вид на жительство, едут на работу в Польшу.

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