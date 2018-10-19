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19.10.2018, 21:17

На палубу авианосца США упал вертолет

На палубу авианосца США упал вертолет - Фото
Фото: southfront.org

Инцидент произошел днем 19 октября у побережья Филиппин

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Вертолет ВМС США рухнул на полетную палубу авианосца USS Ronald Reagan, несколько моряков получили несмертельные травмы. Об этом сообщает Голос Америки.

В заявлении 7-го флота ВМС говорится, что вертолет MH-60 Seahawk упал на авианосец почти сразу после взлета. Это произошло недалеко от побережья Филиппин.

В ВМС сообщили, что все пострадавшие моряки находятся в стабильном состоянии, полученные ими травмы несмертельны. Сколько именно человек были ранены при падении вертолета, не уточняется.

Командование ВМС не раскрыло деталей об ущербе, который был нанесен вертолету и авианосцу. Однако в сообщении говорится, что корабль находится в состоянии полной боеготовности и обладает всеми возможностями для выполнения своей миссии - обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе

Причина аварии вертолета выясняется.

Авианосец USS Ronald Reagan - один из самых больших военных кораблей мира. Его длина - 333 м, ширина - 77 м. В экипаж корабля входят до трех тысяч человек, не включая военнослужащих авиакрыла.

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Теги: авианосец, вертолет, вмс сша
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