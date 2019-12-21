На пути к СССР 2.0: у Лукашенко есть "пара проблем" с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Несмотря на то, что белорусский президент Александр Лукашенко увидел "колоссальный прогресс" на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, есть "пара проблем" - это "президентские вопросы". Об этом пишет пресс-служба президента РБ после вчерашней встречи лидеров стран.

Лукашенко говорит, что эти проблемы они с Путиным обсудят по телефону в ближайшее время, либо встретятся лично снова.

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Он подчеркнул, что благодаря договору о Союзном государстве после развала СССР "мы ни в экономике, ни в политике, ни в соцсфере далеко друг от друга не ушли".

"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то и не разбежались, как это есть, допустим, у России с другими республиками постсоветского пространства, не только с Прибалтикой или Украиной", - добавил президент РБ.

Лукашенко также напомнил, что у Беларуси и РФ - единое оборонное пространство, ПВО, группировка войск, а также единое пространство для работы спецслужб.

Путин был сдержаннее в оценках результатов встречи: отметил, что по многим пунктам договора "продвижение не достигнуто".