На счету более 100 убийств. В Италии освободили известного мафиози из Коза ностры

В Италии после 25 лет тюрьмы вышел на свободу "босс сицилийской мафии" Джованни Бруска из Коза ностры, на счету которого более 100 убийств и растворение ребенка в кислоте. Об этом сообщает ВВС.

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Бруска также "прославился" убийством прокурора, известного борца с Коза нострой Джованни Фальконе.

Спустя 25 лет тюремного заключения 64-летний Бруска был условно-досрочно освобожден. По решению апелляционного суда Милана, Бруска четыре года проведет на свободе под надзором полиции. По истечению этого срока, в зависимости от его поведения, надзор будет снят.

Родственники жертв мафиози и ряд итальянских политиков уже высказали возмущение освобождением Бруски.

В 1992 году Бруска заложил бомбу на автомагистрали, в результате чего погиб борец с итальянской мафией Джованни Фальконе, его жена и трое телохранителей.

В 93-м Бруска вместе с сообщниками похитили 13-летнего сына предавшего его мафиози Джузеппе Ди Маттео. Мальчика долго пытали, потом задушили, а тело растворили в кислоте.

В 96-м Бруска был арестован и приговорен к пожизненному заключению, однако он начал сотрудничать с полицией, и суд сократил срок отбывания наказания.

История мафиозных кланов на улицах Палермо в 90-х легла в основу итальянского сериала "В погоне за мафией" 2018 года. В ленте в том числе показаны сцены похищения сына Джузеппе Ди Маттео и убийства Фальконе. Роль мафиози Джованни Бруски в сериале играет итальянский актер Эдорде Пеше.

Также персонаж Джованни Бруски "засветился" в фильме "Предатель" 2019 года. Одиозного мафиози в нем играет актер Массимилиано Убальди. Лента рассказывает о борьбе за героиновый рынок между боссами сицилийской мафии.

Также история Джованни Бруски и преступной организации Коза ностра описана в книге Джона Дикки "Коза Ностра. История сицилийской мафии" (2020).

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Оксана Житнюк

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