UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На счету более 100 убийств. В Италии освободили известного мафиози из Коза ностры

01.06.2021, 18:22
На счету более 100 убийств. В Италии освободили известного мафиози из Коза ностры - Фото
Джованни Бруска (скриншо из видео Trmweb)

В Италии после 25 лет тюрьмы вышел на свободу "босс сицилийской мафии" Джованни Бруска из Коза ностры, на счету которого более 100 убийств и растворение ребенка в кислоте. Об этом сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бруска также "прославился" убийством прокурора, известного борца с Коза нострой Джованни Фальконе.

Спустя 25 лет тюремного заключения 64-летний Бруска был условно-досрочно освобожден. По решению апелляционного суда Милана, Бруска четыре года проведет на свободе под надзором полиции. По истечению этого срока, в зависимости от его поведения, надзор будет снят.

Родственники жертв мафиози и ряд итальянских политиков уже высказали возмущение освобождением Бруски.

  • В 1992 году Бруска заложил бомбу на автомагистрали, в результате чего погиб борец с итальянской мафией Джованни Фальконе, его жена и трое телохранителей.
  • В 93-м Бруска вместе с сообщниками похитили 13-летнего сына предавшего его мафиози Джузеппе Ди Маттео. Мальчика долго пытали, потом задушили, а тело растворили в кислоте.
  • В 96-м Бруска был арестован и приговорен к пожизненному заключению, однако он начал сотрудничать с полицией, и суд сократил срок отбывания наказания.

История мафиозных кланов на улицах Палермо в 90-х легла в основу итальянского сериала "В погоне за мафией" 2018 года. В ленте в том числе показаны сцены похищения сына Джузеппе Ди Маттео и убийства Фальконе. Роль мафиози Джованни Бруски в сериале играет итальянский актер Эдорде Пеше.

Также персонаж Джованни Бруски "засветился" в фильме "Предатель" 2019 года. Одиозного мафиози в нем играет актер Массимилиано Убальди. Лента рассказывает о борьбе за героиновый рынок между боссами сицилийской мафии.

Также история Джованни Бруски и преступной организации Коза ностра описана в книге Джона Дикки "Коза Ностра. История сицилийской мафии" (2020).

Читайте также: "Король кокаина". В Бразилии задержали главаря итальянской мафии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
италия тюрьма коза ностра сицилия мафиози Джованни Бруска
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 