UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Король кокаина". В Бразилии задержали главаря итальянской мафии

25.05.2021, 16:39
Рокко Морабито (скриншот из YouTube)

В Бразилии задержали мафиози Рокко Морабито - одного из трех самых разыскиваемых в Италии беглецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным правоохранителей, 55-летний Рокко Морабито причастен к преступной организации "Ндрангета", которая занимается незаконным оборотом наркотиков между Бразилией и Европой с 1990-х годов. "Ндрангета" считается одной из самых крупных и могущественных преступных организаций в мире.

По данным Интерпола, Морабито был арестован в Уругвае в 2017 году после 22 лет бегства. Его должны были передать Италии, однако в 2019-м он сбежал из тюрьмы в Уругвае и с тех пор считался одним из трех самых разыскиваемых беглецов в стране.

"Король кокаина", как его назвали France24, помимо наркотиков, по данным СМИ, также занимается торговлей оружием, организацией проституции и вымогательством.

  • Морабито приехал в Милан в возрасте 23 лет и быстро заработал себе репутацию на рынке наркотиков.
  • Итальянские следователи по борьбе с мафией регулярно отслеживали, как он доставлял наркоторговцам чемоданы с миллионами лир. В октябре 1994 года полиция выехала за Морабито во время его последней доставки, но ему удалось сбежать.

Читайте также: Воевавший против Украины бразилец арестован за наркотики – СМИ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
наркоторговля италия розыск Бразилия побег мафия мафиози
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 