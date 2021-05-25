"Король кокаина". В Бразилии задержали главаря итальянской мафии

В Бразилии задержали мафиози Рокко Морабито - одного из трех самых разыскиваемых в Италии беглецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии.

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По данным правоохранителей, 55-летний Рокко Морабито причастен к преступной организации "Ндрангета", которая занимается незаконным оборотом наркотиков между Бразилией и Европой с 1990-х годов. "Ндрангета" считается одной из самых крупных и могущественных преступных организаций в мире.

По данным Интерпола, Морабито был арестован в Уругвае в 2017 году после 22 лет бегства. Его должны были передать Италии, однако в 2019-м он сбежал из тюрьмы в Уругвае и с тех пор считался одним из трех самых разыскиваемых беглецов в стране.

"Король кокаина", как его назвали France24, помимо наркотиков, по данным СМИ, также занимается торговлей оружием, организацией проституции и вымогательством.

Морабито приехал в Милан в возрасте 23 лет и быстро заработал себе репутацию на рынке наркотиков.

Итальянские следователи по борьбе с мафией регулярно отслеживали, как он доставлял наркоторговцам чемоданы с миллионами лир. В октябре 1994 года полиция выехала за Морабито во время его последней доставки, но ему удалось сбежать.

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Оксана Житнюк

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