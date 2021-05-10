Воевавший против Украины бразилец арестован за наркотики – СМИ
36-летний бразилец Рафаэль Маркес Лусварги, который на Донбассе воевал против Украины, арестован за хранение наркотиков и боеприпасов в бразильском городе Президенти-Пруденти. Об этом сообщает издание Globo.
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При обыске у него нашли "25 килограмм марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 боеприпасов калибра 9 мм". Также у Лусварги изъяли деньги, паспорта, весы и "мотоцикл подозрительного происхождения".
Лусварги и еще одного мужчину задержали патрульные. Сперва он дал неправдивые данные о своей личности, а позже признался в хранении наркотиков, передав ключ от дома полицейским и разрешив провести обыск. Он сообщил правоохранителям, что прибыл в город Президенти-Пруденти в поисках работы около месяца назад, а несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей за 3000 реалов (около $570) в месяц.
- Лусварги воевал против Украины на Донбассе в 2014-2015 годах. В 2016-м его задержала СБУ.
- В 2017 году ему дали 13 лет тюрьмы за терроризм, но апелляционный суд Киева отменил приговор и его выпустили под личное обязательство.
- Весной 2018 года его нашли в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП. Активисты националистических организаций схватили Лусварги и сдали СБУ.
- В 2019-м ему вновь дали 13 лет тюрьмы за терроризм, но позже он попал в список на обмен и был передан боевикам на Донбассе.
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