Воевавший против Украины бразилец арестован за наркотики – СМИ

36-летний бразилец Рафаэль Маркес Лусварги, который на Донбассе воевал против Украины, арестован за хранение наркотиков и боеприпасов в бразильском городе Президенти-Пруденти. Об этом сообщает издание Globo.

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При обыске у него нашли "25 килограмм марихуаны, порцию кокаиноподобного вещества и 350 боеприпасов калибра 9 мм". Также у Лусварги изъяли деньги, паспорта, весы и "мотоцикл подозрительного происхождения".

Лусварги и еще одного мужчину задержали патрульные. Сперва он дал неправдивые данные о своей личности, а позже признался в хранении наркотиков, передав ключ от дома полицейским и разрешив провести обыск. Он сообщил правоохранителям, что прибыл в город Президенти-Пруденти в поисках работы около месяца назад, а несколько недель назад согласился хранить наркотики и боеприпасы дома по просьбе других людей за 3000 реалов (около $570) в месяц.

Владислав Сердюк

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