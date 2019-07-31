13 лет тюрьмы. Террорист Лусварги начал отбывать наказание: видео

Рафаэль Лусварги (скриншот из видео Радио Свободы)

Вступил в силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги. Он осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористических организациях ЛДНР и не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

31 июля состоялось заседание Днепровского апелляционного суда по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной стороной защиты. Во время заседания обвиняемый Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы.

Днепровский апелляционный суд принял решение о прекращении апелляционного производства. Сразу же по окончанию заседания осужденного доставили в место отбывания наказания.

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2 мая суд признал бразильца Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае 2018 года активисты праворадикальных организаций схватили Лусварги и привели в СБУ, требуя его арестовать.

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