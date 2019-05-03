На Северную Корею надвигается голод - ООН

Фото: ЕРА

Около 10 млн (40%) жителей Северной Кореи могут столкнуться с голодом из-за плохого урожая, вызванного засухой и наводнениями. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает DW.

По словам представителя ВПП Эрве Верхозеля, для обеспечения 25-миллионного населения недостает около 1,4 млн тонн продуктов питания.

Реклама

В этом году в КНДР был самый плохой урожай за последнее десятилетие, отмечают эксперты ООН.

Многие семьи - в некоторых районах 43% населения - страдают от хронического недоедания, поэтому каждый пятый ребенок отстает в развитии.

Государственный паек в КНДР, по данным ООН, был уменьшен с 380 до 300 граммов в день.

Во Всемирной продовольственной программе говорят, что ситуация очень серьезная. Она может усугубиться, если Северной Корее не предоставить помощь.

Сейчас ВПП занимается подготовкой гуманитарной помощи для 770,5 тысяч женщин и детей в окрестностях Пхеньяна.

На вопрос, почему международное сообщество должно помогать стране, которая бросает миллиарды на ракетную и ядерную программы, Верхозель ответил: "Мы не вмешиваемся в политику, но когда мы видим, что люди в беде, мы должны помочь".

10 апреля северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не поддастся санкциям в условиях зашедших в тупик ядерных переговоров с США и призвал "нанести удар".