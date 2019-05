На Шварценеггера напали во время визита в Южную Африку: видео

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время своего визита в Южную Африку. Видео инцидента опубликовано в Twitter журналиста Ника Монро.

Запись зафиксировала, как неизвестный в прыжке нанес ногами удар в спину Шварценеггеру, когда тот делал снимок своим телефоном.

Злоумышленника тут же схватила охрана.

Актер в своем Twitter поблагодарил всех за беспокойство, заверив, что с ним все в порядке.

"Спасибо за беспокойство, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что меня ударили, когда увидел видео, как все вы. Я просто рад, что идиот не прервал мой Snapchat", - написал Шварценеггер.

Wait for it!....

I hope @Schwarzenegger is ok, he took that like a boss.

Security need to wake the fuck up! pic.twitter.com/tHXvgl0N9D