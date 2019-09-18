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На случай аварии. Франция раздаст йод живущим возле АЭС

На случай аварии. Франция раздаст йод живущим возле АЭС - Фото
Радиация (фото - chernobyl-heart.com)
18.09.2019, 14:53

Агентство ядерного регулирования Франции заявляет, что программа охватит около 2,2 млн человек

Агентство ядерного регулирования (ANS) Франции приняло решение раздать таблетки йода людям, которые проживают рядом с атомными электростанциями. Там надеются, что это поможет защитить их от радиации в случае аварии. Об этом ANS сообщает на сайте

Таблетки получат все, кто проживают в радиусе 20 км от одной из 19 французских АЭС - это около 2,2 млн человек. 

Все участники программы уже вскоре смогут забрать таблетки в ближайшем аптеке. 

Эта мера направлена на защиту организма от радиоактивного йода, который выделяется при определенном виде аварий. После попадания внутрь человеческого организма, он перерабатывается щитовидной железой и в последствии может вызвать рак и ряд других заболеваний.

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радиация ans йод
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