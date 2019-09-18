На случай аварии. Франция раздаст йод живущим возле АЭС

Радиация (фото - chernobyl-heart.com)

Агентство ядерного регулирования (ANS) Франции приняло решение раздать таблетки йода людям, которые проживают рядом с атомными электростанциями. Там надеются, что это поможет защитить их от радиации в случае аварии. Об этом ANS сообщает на сайте.

Таблетки получат все, кто проживают в радиусе 20 км от одной из 19 французских АЭС - это около 2,2 млн человек.

Все участники программы уже вскоре смогут забрать таблетки в ближайшем аптеке.

Эта мера направлена на защиту организма от радиоактивного йода, который выделяется при определенном виде аварий. После попадания внутрь человеческого организма, он перерабатывается щитовидной железой и в последствии может вызвать рак и ряд других заболеваний.