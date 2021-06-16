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На китайской АЭС повреждено несколько твэлов в активной зоне реактора

16.06.2021, 11:37
На китайской АЭС повреждено несколько твэлов в активной зоне реактора - Фото
Фото: ЕРА

В реакторном помещении первого энергоблока на АЭС Тайшань в южной китайской провинции Гуандун повышен уровень радиации: в активной зоне повреждено несколько топливных стержней. Об этом пишет Global Times со ссылкой на пресс-службу Минэкологии КНР, опровергая сообщение CNN о возможной утечке радиации.

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Ведомство пишет, что повышенный уровень радиоактивности "в основном связан с небольшим повреждением твэлов... в процессе изготовления, транспортировки и загрузки топлива". Там утверждают, что это "обычное явление при эксплуатации ядерных энергоблоков".

"Многие атомные электростанции по всему миру испытали аналогичные случаи отказа твэлов, но продолжали работать", – пишет китайская газета.

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В активной зоне 1-го энергоблока Тайшаньской АЭС – более 60 000 сборок. По оценкам властей, повреждено около пяти твэлов, то есть менее 0,01% от общего их числа. Это ниже, чем максимальный коэффициент повреждения топливных сборок (0,25%), который заложен в проекте АЭС.

"Выявлено, что удельная активность (количество радиоактивности на единицу объема или веса) теплоносителя реактора первого контура на 1-м энергоблоке повышается в процессе работы, но все еще находится в пределах диапазона, обеспечивающего стабильную работу, указанного в технические условия на эксплуатацию АЭС", – передает издание сообщение министерства.

В ведомстве подчеркнули, что повышенный уровень радиоактивности в первом контуре, который внутри реактора, "полностью отличается от такого, если бы была авария с утечкой".

Фон вокруг станции "нормальный", утверждают в Китае.

Кроме того, отметили там, ядерный регулятор Китая не одобрял повышение допустимого предела радиации вокруг АЭС в Тайшане, как утверждает CNN. Были одобрены пределы удельной радиоактивности инертных газов в теплоносителе реактора в первом контуре. 

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Евгений Пилипенко
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Китай радиация АЭС утечка реактор Тайшань
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