В Беларуси отреагировали на заявления из Литвы о "ЧП на атомной станции"

В Беларуси опровергли заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса о том, что 7 марта в стране "отключались станции мониторинга радиации", потому как на Островецкой (Белорусской) АЭС якобы произошло некое ЧП. Об этом пишет Белгидромет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ведомство утверждает, что в этот день автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения в районе АЭС "функционировали в штатном режиме, сбоев передачи данных в Центр реагирования Белгидромета не было".

Там уточнили, что 7 марта каждые 10 минут данные с датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано: уровни были от 0,05 до 0,11 мкЗв/ч – "такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта и ранее".

Белгидромет заявил, что передает данные АСКРО в режиме онлайн "только заинтересованным госорганам Беларуси, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций".

"В связи с этим литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что "в середине дня 7 марта станции были отключены от сети", – подчеркнули в Беларуси.

Читайте также: Взрыв ракеты "Буревестник": появилась карта вероятного разлета нуклидов

Белгидромет пишет, что проводит консультации с экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP насчет присоединения к ней.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.