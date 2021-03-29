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В Беларуси отреагировали на заявления из Литвы о "ЧП на атомной станции"

29.03.2021, 09:34
В Беларуси отреагировали на заявления из Литвы о
Александр Лукашенко на открытии АЭС (фото - ЕРА)

В Беларуси опровергли заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса о том, что 7 марта в стране "отключались станции мониторинга радиации", потому как на Островецкой (Белорусской) АЭС якобы произошло некое ЧП. Об этом пишет Белгидромет.

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Ведомство утверждает, что в этот день автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения в районе АЭС "функционировали в штатном режиме, сбоев передачи данных в Центр реагирования Белгидромета не было".

Там уточнили, что 7 марта каждые 10 минут данные с датчиков поступали на сервер АСКРО, превышений над фоновыми значениями не зафиксировано: уровни были от 0,05 до 0,11 мкЗв/ч – "такой же диапазон значений наблюдался в остальные дни марта и ранее".

Скрин: belgidromet.by

Белгидромет заявил, что передает данные АСКРО в режиме онлайн "только заинтересованным госорганам Беларуси, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций".

"В связи с этим литовские коллеги не могли владеть информацией о том, что "в середине дня 7 марта станции были отключены от сети", – подчеркнули в Беларуси.

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Белгидромет пишет, что проводит консультации с экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP насчет присоединения к ней.

Евгений Пилипенко
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Белорусская АЭС беларусь авария литва радиация АЭС реакция станция мониторинга VATESI Белгидромет
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