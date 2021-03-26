В Беларуси отключались станции мониторинга радиации. В тот день писали о ЧП на БелАЭС

7 марта по всей Беларуси на время отключились станции радиационного контроля. Об этом заявил на канале LRT TV руководитель Центра радиологической безопасности Литвы Юлиус Жилюкас.

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В этот день, пишет Delfi, "в Telegram-каналах Беларуси появилась информация о выходе из строя системы охлаждения на Островецкой АЭС", которая расположена в 50 км от Вильнюса. Власти Беларуси отрицают, что произошел какой-то инцидент. Из Минска сообщили Госинспекции по атомной энергии Литвы (VATESI), что уровень радиации по стране "в пределах нормы".

"В середине дня 7 марта станции были отключены от сети (как это было после взрыва на полигоне в России, – ред.). Мы не можем сказать, в чем проблема, мы не знаем. Но станции были снова включены позже и показали нормальный радиационный фон", – сказал Жилюкас.

Он добавил, что "в соцсетях появились фото людей, которые сами измеряли уровень радиации, но официальных данных не было".

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По словам чиновника, раньше таких случаев, когда станции мониторинга в Беларуси отключали, не было. Он уточнил, что в тот день дул восточный ветер и "всплеска радиации в Литве не зафиксировано".

Пресс-служба VATESI пишет, что неоднократно обращалась к МЧС Беларуси с просьбой предоставить информацию о возможном выбросе радиации в случае серьезной ядерной аварии. Глава этой структуры Михаилас Демченка сказал, что "задержка Беларуси с предоставлением запрошенной информации может рассматриваться как невыполнение страной своих обязательств по Конвенции о ядерной безопасности".

Первый реактор АЭС запустили в ноябре 2020 года. С тех пор на энергоблоке произошло несколько ЧП. Литва считает, что финансируемая Кремлем и построенная российским Росатом станция "небезопасна и построена с нарушением международных стандартов безопасности". Минск и Москва отрицают все обвинения.

Евгений Пилипенко

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