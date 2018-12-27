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27.12.2018, 21:17

На церковь в Вене напали неизвестные и избили монахов

На церковь в Вене напали неизвестные и избили монахов - Фото
Фото: Kronen Zeitung

Злоумышленники взяли служителей церкви в заложники, связали их и ограбили

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По меньшей мере пять монахов ранены в ходе нападения двух человек на монастырскую церковь Непорочной Девы Марии в Вене. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По данным полиции, злоумышленники взяли служителей церкви в заложники, связали их и ограбили. Некоторые ранены тяжело.

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Заложников взяли днем около 13:30 и держали их почти два часа. Около 16:15 полицейские обнаружили пострадавших.

В полиции считают, что вероятнее всего мотивом нападения было ограбление. Один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности, сообщают полицейские. Версия теракта не рассматривается.

Представитель полиции Херальд Сорос уточнил, что нападавшие ворвались в церковь и, угрожая огнестрельным оружием, заставили 68-летнего монаха лечь на землю. Они несколько раз ударили священнослужителя, в результате чего он получил травму головы.

Затем в помещение зашел еще один монах - завязалась драка, в которой победили нападавшие. Затем они избили еще трех священнослужителей, связали их и скрылись.

Полиция проводит спецоперацию по поиску подозреваемых. На место прибыло федеральное антитеррористическое подразделение, территорию обследуют с помощью вертолетов.

21 декабря в центре столицы Австрии возле популярного среди туристов ресторана Figlmüller произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Обеим жертвам стреляли в голову.

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Теги: вена, австрия, нападение, церковь, монах
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