UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 13:54
На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото - Фото
Фото: Национальный антарктический научный центр

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега – почти 3,5 метра, а некоторые сугробы возле нее достигают 6 метров. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", – говорится в сообщении.

Обычно максимальная годовая высота снежного покрова у станции не превышает 2 метров.

"Поскольку здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, выступающей препятствием на пути ветра, где сугробы под 6 метров. Офисную часть Вернадского замело с двух сторон, образовав такой снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уже, кстати, и делают некоторые пингвины", – рассказала метеоролог украинской экспедиции Анжелика Ганчук.

На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото

На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото

На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото

Ученые прогнозируют, что уровень снега будет еще больше, потому что зима в районе станции стала аномально теплой: средняя температура была лишь чуть ниже -2°С.

В результате теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам.

Читайте также: "Нас встретил совершенно другой мир". Интервью с единственным врачом на "Академике Вернадском"

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
изменение климата антарктида академик вернадский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 