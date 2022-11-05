На украинской станции в Антарктиде намело столько снега, что пингвины ходят по крыше: фото

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпало рекордное количество снега – почти 3,5 метра, а некоторые сугробы возле нее достигают 6 метров. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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"Уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше прошлогоднего максимума. И это при том, что зафиксированные в декабре 2021-го 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2,65 м 2016 года", – говорится в сообщении.

Обычно максимальная годовая высота снежного покрова у станции не превышает 2 метров.

"Поскольку здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, выступающей препятствием на пути ветра, где сугробы под 6 метров. Офисную часть Вернадского замело с двух сторон, образовав такой снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уже, кстати, и делают некоторые пингвины", – рассказала метеоролог украинской экспедиции Анжелика Ганчук.

Ученые прогнозируют, что уровень снега будет еще больше, потому что зима в районе станции стала аномально теплой: средняя температура была лишь чуть ниже -2°С.

В результате теплой зимы в атмосфере содержится больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам.

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Андрій Водяний

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