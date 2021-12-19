"От Николая". На украинской станции в Антарктиде – рекорд по снегу за 20 лет: фото

Перед Днем Святого Николая на украинской станции в Антарктиде Академик Вернадский выпало рекордное количество снега за 20 лет. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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По словам полярников, уровень снега у станции достигает 2,75 метров. Это наивысший показатель за последние 20 лет. Предыдущий рекорд был в 2016-м, тогда уровень снега достиг 2,65 м.

Полярники в шутку называют такую погоду "подарком" от Святого Николая за хорошее поведение. При этом они отмечают: на антарктическом острове Галиндез все еще снежит, хоть в Антарктиде сейчас и лето.

"Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали", – подытожили в НАНЦ.

О большом количестве снега на Вернадском украинские полярники начали сообщать еще 13 декабря. Тогда высота покрова составляла 262 см, снегом засыпало гнезда пингвинов.

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