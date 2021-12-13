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На станции Академик Вернандский рекордная высота снега. Засыпало гнезда пингвинов – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 17:49
На станции Академик Вернандский рекордная высота снега. Засыпало гнезда пингвинов – фото - Фото
Пингвины под снегом (фото - Национальный антарктический научный центр/Facebook)

Сегодня, 13 декабря, на украинской антарктической станции Академик Вернандский зафиксирована рекордная высота снежного покрова. Оказались засыпанными даже гнезда пингвинов, пишет Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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"Сейчас у нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку – 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снег идет почти постоянно, и, по прогнозам наших метеорологов, высота покрова может еще увеличиться", – сказано в сообщении.

По информации ученых, полностью засыпаны снегом гнезда пингвинов, расположенные на низменностях. На фотографиях можно увидеть, что из-под снежного покрова торчат только головы морских птиц, которые сейчас высиживают яйца.

Впрочем, по словам исследователей, погодная аномалия – не опасна для пингвинов. Они приспособлены к суровым условиям севера. Пингвины могут двигаться под снегом со скоростью до 6 км/ч, создавая отверстия в виде своеобразных "труб".

СПРАВКА. Академик Вернандский — украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.

Фото – Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото – Национальный антарктический научный центр/Facebook

Фото – Национальный антарктический научный центр/Facebook

Читайте также: Антарктида. Рядом с украинской станцией откололся кусок ледника высотой с семиэтажку: фото

Яна Катасонова
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гнездо снег антарктида зима пингвины
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