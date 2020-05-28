На улицах Парижа установили сотни бесплатных дезинфекторов для рук: фото

Источник - jcdecaux.com

В Париже дезинфекцию рук сделали бесплатной для всех местных жителей. Для этого власти города совместно с компанией JCDecaux разместили на улицах столицы бесплатные дезинфекторы. Об этом сообщает деловой журнал Fast Company.

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Дезинфекторы поставили возле автобусных остановок и общественных туалетов. Все санитайзеры оснастили кнопкой для выдавливания антисептика, объем которого в каждом устройстве составляет чуть больше литра - по подсчетам экспертов этого количества должно хватать на несколько тысяч применений.

Изначально планировалось, что устройства будут оборудованы системой громкой связи, которая позволит выдавать порцию дезинфицирующего средства, реагируя на голос. Но потом было решено остановиться на кнопках, которые можно нажимать тыльной стороной руки, как на менее затратном с точки зрения технического обслуживания варианте.

В марте французские заводы по производству парфюмерии объявили о начале производства санитайзеров для рук.

4 мая мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что для дезинфекции столичных объектов используются дроны.

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