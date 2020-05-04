Киев использует дроны для дезинфекции: видео

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.
По его словам, такую технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе Энергия и в Киевпастранс.
"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий", - отметил Кличко.
По его словам, используются беспилотники одной из украинской компании на бесплатной основе.
Кличко показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.
Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.
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