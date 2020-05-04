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Киев использует дроны для дезинфекции: видео

Киев использует дроны для дезинфекции: видео - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
04.05.2020, 14:20

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что дроны задействованы для дезинфекции промышленных территорий

Киев использует для дезинфекции городских объектов беспилотные технологии. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил сегодня во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, такую ​​технологию уже протестировали на мусоросжигательном заводе Энергия и в Киевпастранс.

"Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса. Эффективнее покрывает площадь обработки, экономит время на нее. Для санобработки город привлекает дроны, которые обычно работают в сельском хозяйстве для нанесения пестицидов на поля. Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий", - отметил Кличко.

По его словам, используются беспилотники одной из украинской компании на бесплатной основе.

Кличко показал короткое видео о том, как происходит дезинфекция с воздуха.

Он также отметил, что коммунальные предприятия продолжают дезинфекцию улиц столицы в усиленном режиме.

  • 4 мая Кличко заявил, что в Киеве за последние сутки зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом и одну смерть больного COVID-19.

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Арина Толина
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