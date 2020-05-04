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Коронавирус. В Киеве – 24 новых случая COVID-19 за сутки: ситуация по районам

Коронавирус. В Киеве – 24 новых случая COVID-19 за сутки: ситуация по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)
04.05.2020, 13:01

Суточное число зараженных коронавирусом в Киеве снижается, однако, по словам Кличко, растет число больных COVID-19, которым нужна госпитализация

В Киеве за последние сутки зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом и одну смерть больного COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Болезнь подтвердили у 15 женщин в возрасте от 27 до 81 лет. И восьми мужчин - от 19 до 74 лет. Также заражен 17-летний парень. Из них госпитализировали 10 пациентов.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 1535 случаев заражения и 27 смертей.

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"Отмечу, что несколько дней число тех, у кого обнаружили вирус, несколько уменьшается. Но вместе с тем растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация", - сказал мэр и добавил, что в столичных клиниках с COVID-19 госпитализированы 215 пациентов, в том числе четверо детей.

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Наибольшее число зраженных зафиксировали в  Печерском  (333) и Дарницком районах (256). За ними – Соломянский (148), Голосеевский (144), Днепровский (140), Деснянский (133), Шевченковский (114), Оболонский (106), Святошинский (89) и Подольский (72).

"Также подчеркну тенденцию: в последнее время рекорды по количеству больных бьет Дарницкий район. Дарницкий - район густонаселенный, где много людей пересекаются в публичных местах. И где, я так понимаю, меньше соблюдают правила безопасности", - прокомментировал ситуацию мэр.

  • За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633).
  • По состоянию на 09:00 4 мая в Украине зарегистрировали 12 331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

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Марк Сировой
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коронавирус киев COVID-19
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