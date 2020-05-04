Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Киевской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Больше всего заболевших в Черновицкой области - 1887, в Киеве - 1535, к 1000 случаев COVID-19 приближается Ивано-Франковская область - там уже 984 заболевших.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях - по 69 новых случаев. В Луганской области за сутки не выявлено ни одного заболевшего COVID-19.
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Данные по областям:
Черновицкая - 1887 случай (69 новых);
Киев - 1535 (24);
Ивано-Франковская - 984 (19);
Тернопольская - 896 (28);
Киевская - 853 (69);
Ровенская - 750 (24);
Закарпатская - 531 (23);
Львовская - 506 (33);
Днепропетровская - 460 (12);
Винницкая - 436 (1);
Житомирская - 430 (7);
Одесская - 427 (18);
Кировоградская - 401 (4);
Харьковская - 361 (13);
Волынская - 340 (16);
Черкасская - 312 (4);
Запорожская - 285 (10);
Полтавская - 227 (5);
Николаевская - 161 (12);
Херсонская - 139 (3);
Хмельницкая - 116 (1);
Сумская - 112 (2);
Донецкая - 81 (11);
Черниговская - 64 (10);
Луганская - 37 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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