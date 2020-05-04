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Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
04.05.2020, 09:36

Больше всего заболевших COVID-19 в Черновицкой области и Киеве, меньше всего - в Луганской и Черниговской областях

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Киевской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Больше всего заболевших в Черновицкой области - 1887, в Киеве - 1535, к 1000 случаев COVID-19 приближается Ивано-Франковская область - там уже 984 заболевших.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой и Киевской областях - по 69 новых случаев. В Луганской области за сутки не выявлено ни одного заболевшего COVID-19.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

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Данные по областям:

Черновицкая - 1887 случай (69 новых);

Киев - 1535 (24);

Ивано-Франковская - 984 (19);

Тернопольская - 896 (28);

Киевская - 853 (69);

Ровенская - 750 (24);

Закарпатская - 531 (23);

Львовская - 506 (33);

Днепропетровская - 460 (12);

Винницкая - 436 (1);

Житомирская - 430 (7);

Одесская - 427 (18);

Кировоградская - 401 (4);

Харьковская - 361 (13);

Волынская - 340 (16);

Черкасская - 312 (4);

Запорожская - 285 (10);

Полтавская - 227 (5);

Николаевская - 161 (12);

Херсонская - 139 (3);

Хмельницкая - 116 (1);

Сумская - 112 (2);

Донецкая - 81 (11);

Черниговская - 64 (10);

Луганская - 37 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633).
  • Вспышка COVID-9 в Одесской области произошла из-за нарушения правил карантина, считают в ОГА.
  • Черкасская ОГА обжалует в суде решение исполкома горсовета Черкасс ослабить карантин.

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Денис Юдин
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