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"Пренебрежение карантином". В ОГА объяснили вспышку COVID-19 в Одесской области

"Пренебрежение карантином". В ОГА объяснили вспышку COVID-19 в Одесской области - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
03.05.2020, 20:45

Одесская область вышла на первое место в Украине по суточному числу заболеваемости коронавирусом

К вспышке заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Одесской области привело пренебрижительное отношение к карантину и нарушение санитарных норм. Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Максим Куцый.

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"Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантина и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии. Подольск - 178 случаев (55 в сутки), Одесса - 78 случаев (2 в сутки), Беляевский район - 53 случая (11 в сутки)", - написал он.

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По словам чиновника, таких последствий можно избежать только, если строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений.

  • За последние сутки в Одесской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом - больше, чем в любом другом регионе страны.
  • По состоянию на 09:00 3 мая в Украине 11 913 зафиксировали лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1 547 пациентов выздоровели.

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Марк Сировой
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