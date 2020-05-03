"Пренебрежение карантином". В ОГА объяснили вспышку COVID-19 в Одесской области

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

К вспышке заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Одесской области привело пренебрижительное отношение к карантину и нарушение санитарных норм. Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Максим Куцый.

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"Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантина и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии. Подольск - 178 случаев (55 в сутки), Одесса - 78 случаев (2 в сутки), Беляевский район - 53 случая (11 в сутки)", - написал он.

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По словам чиновника, таких последствий можно избежать только, если строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений.

За последние сутки в Одесской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом - больше, чем в любом другом регионе страны.

По состоянию на 09:00 3 мая в Украине 11 913 зафиксировали лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1 547 пациентов выздоровели.

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