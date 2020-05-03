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Коронавирус. В Австралии - рост заболеваемости на фоне смягчения карантина

Коронавирус. В Австралии - рост заболеваемости на фоне смягчения карантина - Фото
Мельбурн, Австралия (Фото: Scott Barbour/ЕРА)
03.05.2020, 16:30

В Австралии смягчают коронавирусный карантин пока на уровне штатов. Общенациональное смягчение ограничений правительство обсудит в пятницу

В Австралии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 на фоне смягчения карантинных ограничений в некоторых штатах. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что в штате Виктория за прошедшие сутки выявили 13 инфицированных. Это наивысший показатель за последние несколько недель. Власти полагают, что шестеро больных заразились из-за скопления людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

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Еще четыре случая зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс. Два человека заразились в сиднейском доме престарелых Ньюмарх, где с начала эпидемии COVID-19 заболели более 60 человек и 14 умерли.

В течение прошлой недели во всей Австралии фиксировали в среднем по 13 случаев в день.

С пятницы в некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.

При этом список снятых ограничений варьировался в зависимости от решений, принятых правительствами штатов. В пятницу федеральное правительство должно обсудить смягчение карантина на общенациональном уровне.

  • В конце апреля соседняя Новая Зеландия заявила о победе над эпидемией коронавируса. В стране возобновляют работу большинство предприятий, однако в социальной жизни продолжит действовать ряд ограничений.
  • 29 апреля сообщалось, что в Боснии и Герцеговине резко возросла заболеваемость коронавирусом после ослабления карантина.
  • С начала эпидемии в Австралии зафиксировали 6799 случаев коронавируса, 95 больных COVID-19 умерли (Johns Hopkins CSSE).

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Марк Сировой
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Австралия карантин коронавирус COVID-19
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