Коронавирус. В Австралии - рост заболеваемости на фоне смягчения карантина

Мельбурн, Австралия (Фото: Scott Barbour/ЕРА)

В Австралии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 на фоне смягчения карантинных ограничений в некоторых штатах. Об этом пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что в штате Виктория за прошедшие сутки выявили 13 инфицированных. Это наивысший показатель за последние несколько недель. Власти полагают, что шестеро больных заразились из-за скопления людей на мясоперерабатывающем предприятии в Мельбурне.

Смотрите также: Власти Швеции объяснили отказ от жесткого карантина

Еще четыре случая зафиксировали в штате Новый Южный Уэльс. Два человека заразились в сиднейском доме престарелых Ньюмарх, где с начала эпидемии COVID-19 заболели более 60 человек и 14 умерли.

В течение прошлой недели во всей Австралии фиксировали в среднем по 13 случаев в день.

С пятницы в некоторых частях страны начали ослаблять карантин: людям позволили ходить в гости в группах до двух человек, открылись парки, пляжи, риэлторы снова начали работать на объектах недвижимости и проводить аукционы.

При этом список снятых ограничений варьировался в зависимости от решений, принятых правительствами штатов. В пятницу федеральное правительство должно обсудить смягчение карантина на общенациональном уровне.

В конце апреля соседняя Новая Зеландия заявила о победе над эпидемией коронавируса. В стране возобновляют работу большинство предприятий, однако в социальной жизни продолжит действовать ряд ограничений.

29 апреля сообщалось , что в Боснии и Герцеговине резко возросла заболеваемость коронавирусом после ослабления карантина.

Johns Hopkins CSSE ). С начала эпидемии в Австралии зафиксировали 6799 случаев коронавируса, 95 больных COVID-19 умерли (

Читайте также: Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Что там происходит: фото