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Одесская область вышла на первое место по числу новых заболевших COVID-19

Одесская область вышла на первое место по числу новых заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
03.05.2020, 11:23

Ранее наибольшее число заболевших коронавирусом фиксировали в Черновицкой области

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

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В Одесской области за прошедшие сутки зафиксировали 80 новых случаев, в Черновицкой - 73, в Тернопольской - 45. В Донецкой и Луганской областях за сутки не зафиксировали ни одного случая. 

Данные по областям:

Черновицкая - 1818 случаев (73 новых);

Киев - 1511 (17);

Ивано-Франковская - 965 (23);

Тернопольская - 868 (45);

Киевская - 784 (37);

Ровенская - 726 (37);

Закарпатская - 508 (12);

Львовская - 473 (8);

Днепропетровская - 448 (12);

Винницкая - 435 (8);

Кировоградская - 397 (3);

Житомирская - 423 (30);

Одесская - 409 (80);

Волынская - 324 (9);

Харьковская - 348 (37);

Черкасская - 308 (4);

Запорожская - 275 (8);

Полтавская - 222 (10);

Николаевская - 149 (9);

Херсонская - 136 (15);

Сумская - 110 (5);

Хмельницкая - 115 (17);

Донецкая - 70 (0);

Черниговская - 54 (3);

Луганская - 37 (0).

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Владислав Сердюк
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