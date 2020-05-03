Одесская область вышла на первое место по числу новых заболевших COVID-19

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Одесской области. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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В Одесской области за прошедшие сутки зафиксировали 80 новых случаев, в Черновицкой - 73, в Тернопольской - 45. В Донецкой и Луганской областях за сутки не зафиксировали ни одного случая.
Данные по областям:
Черновицкая - 1818 случаев (73 новых);
Киев - 1511 (17);
Ивано-Франковская - 965 (23);
Тернопольская - 868 (45);
Киевская - 784 (37);
Ровенская - 726 (37);
Закарпатская - 508 (12);
Львовская - 473 (8);
Днепропетровская - 448 (12);
Винницкая - 435 (8);
Кировоградская - 397 (3);
Житомирская - 423 (30);
Одесская - 409 (80);
Волынская - 324 (9);
Харьковская - 348 (37);
Черкасская - 308 (4);
Запорожская - 275 (8);
Полтавская - 222 (10);
Николаевская - 149 (9);
Херсонская - 136 (15);
Сумская - 110 (5);
Хмельницкая - 115 (17);
Донецкая - 70 (0);
Черниговская - 54 (3);
Луганская - 37 (0).
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