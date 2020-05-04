COVID-19 заболели 3,5 млн человек: США и Россия – лидеры по числу новых случаев

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633). Об этом говорится в данных, сведенных на Worldometers.

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В первую пятерку по суточной заболеваемости также входят Бразилия (+4588), Великобритания (+4339), и Перу (+3395),

Всего в мире заразились 3 5563 689 человек. На первом месте - США (1 188 122), вслед за ней идут Испания (247 122), Италия (210 717), Великобритания (186 599), Франция (168 693), Германия (165 664), РФ (134 687).

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С начала вспышки умерли 248 146 больных COVID-19: США (68 598), Италия (28 884), Великобритания (28 446), Испания (25 264), Франция (24 895). Россия на данный момент заявила о 1280 летальных исходах среди больных COVID-19.

1 153 847 пациентов выздоровели. Сейчас с коронавирусом борются 2 163 889 пациентов: 2 113 843 (98%) из них находятся в легком или среднем состоянии, 50 046 (2%) – на серьезной или критической стадиях болезни.

По состоянию на 09:00 3 мая в Украине 11 913 зафиксировали лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1 547 пациентов выздоровели.

29 апреля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил , что кспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19".

В апреле ВОЗ сообщала , что пандемия коронавируса еще не прошла пик, а вспышки будут повторяться , пока не появится вакцина. Вакцину от коронавируса Вакцину от коронавируса уже сделали и тестируют : кто и когда сможет ее получить.

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