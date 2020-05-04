Китай скрывал информацию о COVID-19, чтобы увеличить импорт средств защиты - АР

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В январе Китай якобы намеренно скрывал информацию о коронавирусе, чтобы увеличить импорт противоэпидмических товаров. Об этом говорится в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США для официальных лиц, который оказался в распоряжении AP.

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В докладе сообщается, что в январе, когда власти КНР отрицали опасность коронавируса и его заразность, Пекин увеличил импорт и ввел ограничения на экспорт средств защиты. Такая политика помогла Китаю запастись противоэпидемическими средствами. Эти выводы основаны на вероятности 95% того, что изменения в импорте и экспорте Китая не были в пределах нормы.

В отчете разведки также говорится, что Пекин отрицал ввод экспортных ограничений на противоэпидемические товары, однако в то же время задерживал предоставление торговых данных и запутывал в них.

В AP отмечают, что доклад появился у них именно в то время, когда президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой оппонентов за политику в противодействии коронавирусу. В ответ глава Соединенных Штатов публично критикует Китай за сокрытие информации о новом патогене.

В издании говорят, что китайские чиновники действительно заставляли молчать врачей, которые на раннем этапе предупреждали о вирусе, и постоянно преуменьшали угрозу этой вспышки. Например, о том, что вирус может передаваться от человека к человеку Китай сообщил лишь 20 января.

Однако, пишут в АP, многие из ошибок китайского правительства, могли быть связаны с бюрократическими барьерами, жестким контролем за информацией и чиновниками, которые не решались сообщить о плохих новостях.

На данный момент нет никаких публичных доказательств того, что это был намеренный заговор с целью скупки мировых запасов средств защиты.

30 апреля, сообщалось, что Американское разведывательное сообщество считает, что вирус COVID-19, возникший в Китае, не был искусственным или генетически модифицированным.

. В то же время президент Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханьском институте вирусологии. Тезис о многочисленных доказательствах повторил и глава Госдепа Майкл Помпео

Китай отклонил многочисленные просьбы Всемирной организации здравоохранения допустить ее к участию в расследовании происхождения COVID-19. 1 мая сообщалось, что

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