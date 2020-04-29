Карантин. Кличко объяснил, как и кто следит за режимом самоизоляции киевлян

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

К физконтролю за соблюдением самоизоляции киевлян привлечены сотрудники муниципальной охраны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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По словам Кличко, они объединены в постоянные группы, регулярно общаются с людьми.

По его словам, контроль за тем, придерживается ли человек правил самоизоляции, осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота.

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"Алгоритм мониторинга следующий: сначала предупреждение и разъяснительная работа. За повторное нарушение или отказ от соблюдения режима самоизоляции правоохранители составляют админпротокол", - уточнил Кличко.

Кличко добавил, что на физический контроль мониторинговый центр передает правоохранителям контакты людей, которые отказываются от общения со специалистами центра, игнорируют телефонные звонки.

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Физконтроль за киевлянами старше 60 лет, которые есть в группе риска и должны находиться на самоизоляции, осуществляют работники управляющих компаний, а также семейные врачи.

"Всего в центр для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 000 киевлянах. Из них почти 47 000 - лица, которые вернулись в Украину из-за рубежа с 11 марта. Другие - киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции ", - сказал Кличко

28 апреля Кличко представил план первого этапа выхода из карантина: список ослаблений.

Киеве с начала пандемии заболел COVID-19 1341 человек, за сутки - 43 новых случая, один человек умер от болезни, всего летальных случаев в столице 24. 29 апреля Кличко заявил , что в

случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека На 09:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866случаев заражения коронавирусом,пациентов умерли, выздоровели 1103 человека .