В Киеве 1341 случаев COVID-19, за сутки - 43 заболевших: карта по районам

Андреевский спуск во время карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)

В Киеве с начала пандемии заболел COVID-19 1341 человек, за сутки - 43 новых случая, один человек умер от болезни, всего летальных случаев в столице 24. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пятеро из заболевших за сутки - медики.

Вчера в больницы Киева госпитализировали 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших - в Печерском районе, 312 человек, больше всего заболевших за сутки - в Дарницком районе, 9 человек.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Данные по районам:

Печерский - всего 312 случаев (6 новых);

Дарницкий - 200 (9);

Соломенский - 134 (6);

Голосеевский - 127 (4);

Днепровский - 123 (6);

Деснянский - 119 (4);

Шевченковский - 103 (2);

Оболонский - 85 (4);

Святошинский - 75 (0);

Подольский - 63 (2).

Послепасхальная вспышка эпидемии может произойти в течение следующих семи дней, заявил главный санврач Ляшко

Вчера Кличко представил план первого этапа выхода из карантина: список ослаблений

случаев заражения коронавирусом, 250 пациентов умерли, выздоровели 1103 человека На 9:00 29 апреля в Украине зафиксировали 9866случаев заражения коронавирусом,пациентов умерли, выздоровели 1103 человека .

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE