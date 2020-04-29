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В Киеве 1341 случаев COVID-19, за сутки - 43 заболевших: карта по районам

В Киеве 1341 случаев COVID-19, за сутки - 43 заболевших: карта по районам - Фото
Андреевский спуск во время карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)
29.04.2020, 12:03

В Киеве за сутки 43 новых случая коронавирусной инфекции, один человек скончался от болезни

В Киеве с начала пандемии заболел COVID-19 1341 человек, за сутки - 43 новых случая, один человек умер от болезни, всего летальных случаев в столице 24. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Пятеро из заболевших за сутки - медики. 

Вчера в больницы Киева госпитализировали 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших - в Печерском районе, 312 человек, больше всего заболевших за сутки - в Дарницком районе, 9 человек.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Печерский - всего 312 случаев (6 новых);

Дарницкий - 200 (9);

Соломенский - 134 (6);

Голосеевский - 127 (4);

Днепровский - 123 (6);

Деснянский - 119 (4);

Шевченковский - 103 (2);

Оболонский - 85 (4);

Святошинский - 75 (0);

Подольский - 63 (2).

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Денис Юдин
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