В Киеве 1341 случаев COVID-19, за сутки - 43 заболевших: карта по районам

В Киеве с начала пандемии заболел COVID-19 1341 человек, за сутки - 43 новых случая, один человек умер от болезни, всего летальных случаев в столице 24. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Пятеро из заболевших за сутки - медики.
Вчера в больницы Киева госпитализировали 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших - в Печерском районе, 312 человек, больше всего заболевших за сутки - в Дарницком районе, 9 человек.
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Данные по районам:
Печерский - всего 312 случаев (6 новых);
Дарницкий - 200 (9);
Соломенский - 134 (6);
Голосеевский - 127 (4);
Днепровский - 123 (6);
Деснянский - 119 (4);
Шевченковский - 103 (2);
Оболонский - 85 (4);
Святошинский - 75 (0);
Подольский - 63 (2).
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