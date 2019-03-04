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04.03.2019, 06:55

На выборах в Эстонии победила право-либеральная партия

На выборах в Эстонии победила право-либеральная партия - Фото
Фото: Pixabay

Оппозиционная эстонская право-либеральная Партия реформ увеличила свое присутствие в парламенте на четыре мандата

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На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиционная право-либеральная Партия реформ. По данным эстонского центризбиркома, она получила 34 места из 101 в парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата.

На втором месте - правящая пророссийская Центристская партия Юри Ратаса - 26 места в парламенте (на одно меньше, чем ранее).

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В парламент прошли еще три партии: оппозиционная Консервативная народная партия - 19 мандатов; партия Отечество, входящая в правящую коалицию, - 12 мандатов; Социал-демократическая партия - десять мандатов.

Всего в выборах принимали участие десять партий и 15 независимых кандидатов.

Около 26% эстонских избирателей проголосовали онлайн.

Партию Ратаса поддерживают большинство этнических россиян, которые составляют около 25% населения страны.

Правом голоса на выборах в парламент Эстонии обладают 958 571 гражданин в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

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Теги: выборы, эстония
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