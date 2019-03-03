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03.03.2019, 11:18

Выборы в парламент Эстонии: в лидерах правящая партия и оппозиция

Выборы в парламент Эстонии: в лидерах правящая партия и оппозиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования

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В Эстонии сегодня проходят парламентские выборы. Основная борьба ведется между правящей Центристской партией во главе с премьер-министром Юри Ратасом и крупнейшей оппозиционной праволиберальной Партией реформ, представляющей интересы крупного капитала, передает балтийское издание Delfi.

Проводимые регулярно опросы общественного мнения предсказывают победу то одной, то другой партии с результатом в 28-30%.

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Как отмечает Радио Свобода, пророссийскую партию Ратаса поддерживают большинство этнических россиян, которые составляют около 25% населения страны.

Всего по стране будет открыт 451 участок.

Правом голоса на выборах в парламент Эстонии обладают 958 571 гражданин в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.

Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.

На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющие десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть избирательный порог в 5%.

В феврале парламентские выборы прошли в Молдове. Ни одна из партий не получила большинства.

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Теги: выборы, парламент, эстония
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