На юге Африки нашли один из крупнейших алмазов. Он пока не получил именное название

Масса найденного камня, который является кубической аллотропной формой обычного углерода, — почти 200 граммов

На кимберлитовой разработке Karowe в Ботсване найден один из самых крупных алмазов ювелирного качества в истории – весом в 998 карат (~199,6 г). Об этом сообщила небольшая канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, пишет Bloomberg.

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Пока еще безымянный камень – на четвертой строке в мировом рейтинге необработанных алмазов.

На этом руднике не в первый раз достают из-под земли крупные алмазы. В 2015-м старатели обнаружили там камень Lesedi La Rona ("Наш свет") весом 1109 карат – его затем продали за $53 млн. Вскоре был добыт и камень The Constellation ("Созвездие") в 813 карат: он стал самым дорогим среди когда-либо продававшихся необработанных алмазов и принес $63 млн.

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В прошлом году из "Карове" достали третий по размерам в истории алмаз Sewelô ("Редкая находка") – 1758 карат. Его купила компания Louis Vuitton.

Ботсвана – крупнейший производитель природных алмазов в Африке, второй в мире после РФ. В рудниках этой страны часто находят ювелирные камни высокого качества, выше, чем где-либо еще.

Крупнейший найденный алмаз в истории – Cullinan весом 3106 карат. Его достали в руднике недалеко от Претории в Южной Африке в 1905 году. После обработки из него сделали два высококачественных камня (530,4 и 317,4 карат): они являются частью британской короны. Также из него сделали много бриллиантов меньшего размера.

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Евгений Пилипенко

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