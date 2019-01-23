На Земле миллиард людей не имеют доступа к электроэнергии

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Глобальная энергетическая система человечества движется по направлению к преимуществам электроэнергии над всеми другими видами энергии, но несмотря на это 1 млрд людей на земном шаре не имеют доступа к электроэнергии. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на панели "Стратегический обзор энергии" в рамках Давосского экономического форума, сообщает Укринформ.

"Один миллиард людей на Земле все еще не имеют доступа к электроэнергии. Африка до сих пор не обеспечена электроэнергией, что позорно. Еще не так давно отрицательной была и статистика в Индии, но руководству удалось и достаточно быстро этот вопрос решить и предоставить доступ к электроэнергии сотням миллионов людей", - отметил он.

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По мнению эксперта, энергетическое будущее мира заключается в развитии, экологическом производстве и экономном потреблении электроэнергии.

"И верю, что электроэнергия является бесспорным будущим глобальной энергетической системы на долгие годы в будущем. Бесспорно, нам нужны газ, нефть, так же как уголь, энергетические возобновляемые источники и другие. Но пока мир движется в сторону электроэнергии", - сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства.

Он призвал переходить на производство электроэнергии экологическими методами, переходить на них несмотря на высокую стоимость.

Бироль считает самой большой проблемой, которая влияет на климатические изменения на Земле, это мощные электростанции, работающие на угле.

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