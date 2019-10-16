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Начало работы нового состава Еврокомиссии отложили: почему

Начало работы нового состава Еврокомиссии отложили: почему - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)
16.10.2019, 23:14

Деятельность Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером будет продлена до 1 декабря

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен начнет работу не 1 ноября, как планировалось ранее, а 1 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, передает Радио Свобода.

Решение было принято после того, как европейские законодатели отклонили три кандидатуры на должности еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, которых предложила фон дер Ляйен.

"Парламент, желающий проголосовать вовремя, чтобы позволить новой комиссии начать свою работу 1 декабря, просит о скорейшем выдвижения трех новых членов комиссии", - сообщил Дук.

Таким образом будет продлена деятельность Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером.

  • 16 июля в Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

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