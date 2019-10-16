Начало работы нового состава Еврокомиссии отложили: почему

Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен начнет работу не 1 ноября, как планировалось ранее, а 1 декабря. Об этом сообщил официальный представитель Европарламента Жауме Дук, передает Радио Свобода.
Решение было принято после того, как европейские законодатели отклонили три кандидатуры на должности еврокомиссаров от Франции, Венгрии и Румынии, которых предложила фон дер Ляйен.
"Парламент, желающий проголосовать вовремя, чтобы позволить новой комиссии начать свою работу 1 декабря, просит о скорейшем выдвижения трех новых членов комиссии", - сообщил Дук.
Таким образом будет продлена деятельность Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером.
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