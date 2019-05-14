Над Аляской столкнулись два гидросамолета: есть погибшие

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В небе над Аляской произошло столкновение двух гидросамолетов, в результате их крушения погибли пять человек. Об этом сообщает NBC News.

Авария произошла в воздухе около города Кетчикан. Травмы получили десять человек, без вести пропали трое. В одном из самолетов находились 11 человек, а на втором - пять.

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Самолеты упали к северо-востоку от Кетчикан. По данным FAA, потерпели крушение de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3.

18 января 2019 года два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в России. Инцидент произошел между Сахалином и Хабаровским краем. Пилотам, по предварительным данным, удалось благополучно катапультироваться.