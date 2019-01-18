В России столкнулись истребители Су-34

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе над Татарским проливом в России. Об этом сообщает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

"Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно", - сообщил источник.

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В министерстве обороны страны-агрессора факт крушения самолетов подтвердили. Инцидент произошел между Сахалином и Хабаровским краем. Пилотам, по предварительным данным, удалось благополучно катапультироваться.

Источник в экстренных службах сообщил, что вместе с пропавшими с радаров Су-34 летели еще пять бортов. Он также подтверждает, что пилоты обеих машин успели катапультироваться.

Как причина столкновения бомбардировщиков рассматривается техническая нештатная ситуация или действия пилотов, которые не смогли рассчитать безопасное расстояние между самолетами.

31 декабря 2018 года в российском Магнитогорске в 10-этажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир были разрушены полностью, 10 – частично. Подтверждений теракта следствие не нашло. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей. 1 января недалеко от этого дома сгорела маршрутка. Погибли трое. Местные СМИ пишут, что это произошло после перестрелки силовиков с теми, кто был в салоне маршрутки.

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв дома и маршрутки.