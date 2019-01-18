Джихадисты ИГ утверждают, что они взорвали дом в Магнитогорске

Скриншот из видеозаписи

Международная сеть джихадистов Исламское государство заявила, что взрыв многоквартирного дома и маршрутки в российском Магнитогорске — дело рук ее боевиков. Об этом пишет организация Site Intelligence Group, которая мониторит в сети активность террористических формирований.

В Тelegram-канале, который связан с ИГ, был размещен текст на арабском языке. Как пишет канал, террористы заложили взрывчатку между третьим и десятым этажом, и долго не брали ответственность за якобы содеянное потому, чтобы "не подставить" исполнителей.

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На развалинах дома следователи не нашли следов взрывчатки. Основная версия — взрыв природного газа.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 10-этажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир были разрушены полностью, 10 – частично. Подтверждений теракта следствие не нашло. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.

1 января недалеко от этого дома сгорела маршрутка. Погибли трое. Местные СМИ пишут, что это произошло после перестрелки силовиков с теми, кто был в салоне маршрутки.