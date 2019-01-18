Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 06:19

Джихадисты ИГ утверждают, что они взорвали дом в Магнитогорске

Джихадисты ИГ утверждают, что они взорвали дом в Магнитогорске - Фото
Скриншот из видеозаписи

Следствие пока не нашло следов того, что это был теракт (как и со сгоревшей в городе маршруткой), а не взрыв природного газа или некая другая причина

Реклама
Реклама

Международная сеть джихадистов Исламское государство заявила, что взрыв многоквартирного дома и маршрутки в российском Магнитогорске — дело рук ее боевиков. Об этом пишет организация Site Intelligence Group, которая мониторит в сети активность террористических формирований.

В Тelegram-канале, который связан с ИГ, был размещен текст на арабском языке. Как пишет канал, террористы заложили взрывчатку между третьим и десятым этажом, и долго не брали ответственность за якобы содеянное потому, чтобы "не подставить" исполнителей.

Реклама

На развалинах дома следователи не нашли следов взрывчатки. Основная версия — взрыв природного газа.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в 10-этажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир были разрушены полностью, 10 – частично. Подтверждений теракта следствие не нашло. Найдены тела 39 погибших, среди них шестеро детей.

1 января недалеко от этого дома сгорела маршрутка. Погибли трое. Местные СМИ пишут, что это произошло после перестрелки силовиков с теми, кто был в салоне маршрутки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, исламское государство, теракт, маршрутка, магнитогорск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 