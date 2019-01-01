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01.01.2019, 22:45

В Магнитогорске взорвалась маршрутка: трое погибших

В Магнитогорске взорвалась маршрутка: трое погибших - Фото
Фото: Вечерка

Три человека погибли в результате возгорания маршрутки в Магнитогорске

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Три человека погибли в результате возгорания маршрутной "Газели" в российском Магнитогорске. Об этом сообщает пропагандистский ресурс ТАСС.

"Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется", - пишут местные власти в Telegram.

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Дождь указывает, что взрыв произошел рядом с домом, где 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд.

"Возможно, там имело место преступление, работают силовики", - говорят в управлении МЧС в Челябинской области.

Радио Говорит Москва со ссылкой на очевидцев сообщает, что перед взрывом в маршрутке были слышны выстрелы.

Издание Readovka опубликовало видео взрыва автомобиля. На нем видно, что перед взрывом автомобиль загорелся.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично.

Сегодня стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло восьми человек, позже выяснилось, что из-под завалов достали еще одного погибшего. Судьба 35 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

При этом из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

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Теги: магнитогорск
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