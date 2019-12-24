Надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным

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В Великобритании 27-летняя тюремная надзирательница Айша Ганн получила год тюрьмы за отношения с заключенным Хурамом Разаком. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Ганн и Разак обменялись 1000 телефонных звонков за четыре месяца отношений. Также обнаружено, что она отправляла ему сообщения из рабочего чата, в котором содержалась конфиденциальная информация о ходе расследования уголовных дел.

Ганн носила Разаку передачки, деньги и одежду. Хурам Разак отбывает 12-летнее наказание за ограбление группой лиц по предварительному сговору.

Девушка признала свою вину.