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Надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным

Надзирательницу посадили в тюрьму за роман с опасным заключенным - Фото
Фото: depositphotos.com
24.12.2019, 13:11

Айше Ганн дали 12 месяцев тюремного заключения в Великобритании

В Великобритании 27-летняя тюремная надзирательница Айша Ганн получила год тюрьмы за отношения с заключенным Хурамом Разаком. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Ганн и Разак обменялись 1000 телефонных звонков за четыре месяца отношений. Также обнаружено, что она отправляла ему сообщения из рабочего чата, в котором содержалась конфиденциальная информация о ходе расследования уголовных дел.

Ганн носила Разаку передачки, деньги и одежду. Хурам Разак отбывает 12-летнее наказание за ограбление группой лиц по предварительному сговору.

Девушка признала свою вину.

  • 24 декабря сообщалось, что в Великобритании девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке. 
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тюрьма айша ганн хурам разак
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