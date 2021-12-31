Накануне Нового года. Косово выдворяет российского сотрудника НАТО за вредность

Сегодня, 31 декабря, министр иностранных дел Косово Доника Гервала объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK). Об этом сообщается в Facebook Гервала.

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Глава МИД Косово приняла решение об объявлении российского дипломата персоной нон грата по просьбе премьер-министра Альбина Курти.

Как отмечается, россиянина выдворяют из страны за вредоносную деятельность, которая угрожает национальной безопасности Косово.

"Институты Республики Косово по-прежнему привержены борьбе с пагубным влиянием Российской Федерации и ее сателлитов в регионе, которые стремятся подорвать достижения Косово и наших партнеров, в первую очередь США, НАТО и ЕС", – говорится в сообщении.

Гервала отметила, что Косово продолжит еще более тесно сотрудничать со своими международными союзниками, особенно с американцами, европейцами и НАТО, чтобы помешать любым дестабилизирующим действиям России в регионе.

Посольство России в Косово назвало решение правительства Приштины провокацией.

22 октября президент Косово Вьоса Османи заявила о высылке из страны двоих российских дипломатов за угрозу национальной безопасности.

Наталия Медведева

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