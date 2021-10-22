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Из Косово вышлют двух российских дипломатов – за угрозу нацбезопасности

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 23:44
Из Косово вышлют двух российских дипломатов – за угрозу нацбезопасности - Фото
Вьоса Османи (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Двоих российских дипломатов вышлют из Косово за угрозу национальной безопасности. Об этом заявила президент Вьоса Османи, передает Euronews.

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Османи обвинила Россию в попытке дестабилизировать регион.

Президент сообщила, что она попросила министерство иностранных дел объявить двух сотрудников Офиса связи России в Косово персонами нон грата.

Османи объяснила необходимость выслать российских дипломатов тем, что они проводили вредную деятельность, которая может поставить под угрозу национальную безопасность и конституционный порядок Косово.

Османи не сообщила каких-либо подробностей.

По ее словам, МИД Косово уведомило правоохранительные органы и соответствующие органы о выполнении решения.

Османи добавила в своем заявлении, что Косово намерено бороться с пагубным влиянием России и ее марионеток в регионе, которые стремятся подорвать достижения Косово, а также достижения США, НАТО и Евросоюза.

Османи добавила, что Приштина продолжит тесное сотрудничество с американскими и европейскими союзниками, чтобы предотвратить попытки России дестабилизировать Косово и соседние с ним страны.

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Наталия Медведева
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