Евросоюз поддержал европейскую перспективу стран Западных Балкан

Лидеры Европейского Союза выразили безоговорочную поддержку европейской перспективы стран Западных Балкан. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита ЕС-Западные Балканы, передает пресс-служба Евросовета.

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В саммите участвовали лидеры стран-членов ЕС, а также шести государств Западных Балкан – Албании, Боснии и Герцеговини, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

"ЕС подтверждает свою безоговорочную поддержку европейской перспективы Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейской перспективе, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и остается нашим общим стратегическим выбором", – говорится в декларации.

Евросоюз подтвердил свою приверженность процессу расширения и принятым по нему решениям, которые основаны на заслуживающих доверия реформах в странах-партнерах, справедливых и строгих условиях и принципе собственных достоинств.

"Мы будем и далее активизировать наше совместное участие в продвижении политических, экономических и социальных преобразований в регионе, признавая при этом прогресс, достигнутый Западными Балканами", – говорится в декларации.

Партнеры с Западных Балкан подтвердили свою приверженность европейским ценностям и принципам и проведению необходимых реформ в интересах своего народа.

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Наталия Медведева

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